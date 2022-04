L1 (J31) : Tout savoir sur Reims - Rennes

Avec neuf points d'avance sur la place de barragiste, Reims n'est pas loin d'avoir assuré son maintien. Mais il reste un dernier effort à fournir pour le club champenois, qui aura fort à faire face à Rennes. La formation de Bruno Genesio a vu sa belle série de victoires s'arrêter par un match nul contre Nice, mais joue toujours le podium, voire la deuxième place.

Les stats à connaître (avec Opta)

Reims est invaincu lors de ses 7 dernières confrontations avec Rennes en Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls). Depuis leur remontée dans l'élite en 2018/19, les Rémois ont pris plus de points contre les Rennais que contre n'importe quel autre adversaire (17).



Rennes a mis fin contre Nice à une série de 5 victoires consécutives en Ligue 1 (1-1). Les Bretons n’ont pas encore enchaîné 2 matches sans gagner dans l’élite en 2022.



Reims a récolté 5 cartons rouges avant l’heure de jeu en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe.



Rennes est à la fois l’équipe qui marque le plus dans la 1re demi-heure (18 buts) et dans la 2e (24) en Ligue 1 cette saison. De son côté, Reims est la formation qui marque le moins dans le quart d’heure juste avant la mi-temps (2 buts).



Martin Terrier a inscrit 3 des 4 derniers buts de Rennes en Ligue 1. Il affiche 17 buts dans l’élite cette saison, record pour un joueur du SRFC sur un même exercice depuis Alexander Frei en 2004/05 (20).