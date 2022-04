L1 (J31) : Tout savoir sur Brest - Nantes

Brest a retrouvé des couleurs le week-end dernier en retrouvant le chemin de la victoire après deux défaites consécutives. La formation d'Olivier Dall'Oglio est à sept points de son adversaire du jour, Nantes, qui présente exactement le même bilan sur ses quatre derniers matches. Des Canaris qui peuvent encore croire à l'Europe.

Les stats à connaître (avec Opta)

Brest a perdu ses 3 dernières confrontations avec Nantes en Ligue 1 mais n’a plus connu plus longue série de défaites contre cet adversaire dans l’élite depuis août 1979-août 1982 (5), lors de leurs 5 premiers affrontements.



Nantes affiche 45 points après 30 matches de Ligue 1 cette saison, son total le plus élevé à ce stade depuis 2003/04 (46), exercice achevé à la 6e place.



Brest a encaissé au moins 4 buts à 3 reprises à domicile en Ligue 1 cette saison, dont lors de son dernier match sur sa pelouse contre Marseille le 13 mars (1-4), plus que toute autre équipe.



Contre Clermont le week-end dernier, Nantes a réussi à inscrire au moins 3 buts à l’extérieur pour la 1ère fois depuis le 19 septembre dernier (4 v Angers). Les Canaris restaient sur 11 déplacements sans parvenir à marquer plus d’une fois.



Brest a marqué ses 20 derniers buts en Ligue 1 depuis l’intérieur de la surface (dont 3 penalties), aucune équipe n’est sur une plus longue série du genre dans l’élite.