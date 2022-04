L1 (J31) : Tout savoir sur Angers - Lille

Angers doit se méfier dans la course au maintien, alors qu'il a rechuté contre Lyon le week-end dernier. Le SCO n'a que cinq points d'avance sur la place de barragiste au moment d'affronter un LOSC freiné par Bordeaux lors de la dernière journée. Les Dogues entretiennent toujours l'espoir d'une qualification européenne en fin de saison.

Les stats à connaître

Angers a perdu 4 de ses 6 dernières confrontations avec Lille en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), après être resté invaincu lors de ses 7 premières face à cet adversaire depuis sa remontée dans l’élite en 2015/16 (5 victoires, 2 nuls).



Lille n’a perdu que 2 de ses 18 matches de Ligue 1 depuis le début du mois de novembre dernier (8 victoires, 8 nuls) : contre Brest le 22 janvier (0-2) et Paris le 6 février (1-5).



Angers est l’équipe qui marque la plus grande proportion de ses buts dans le quart d’heure suivant la mi-temps en Ligue 1 cette saison (29% - 10/34). 3 des 4 dernières réalisations du SCO dans l’élite ont eu lieu sur ce laps de temps.



Lille reste sur 7 matches sans encaisser le moindre but en Ligue 1, meilleure série en cours dans les 5 grands championnats et sa meilleure série depuis septembre-décembre 2013 (11, son record en L1).



Le milieu d’Angers Sofiane Boufal a marqué lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 et est impliqué sur 3 des 4 derniers buts du SCO dans l’élite (2 buts, 1 passe décisive). Il n’a jamais enchaîné 3 rencontres en marquant dans sa carrière en L1.