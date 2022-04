L1 (J31) : Nice coule à Lens

A l’occasion de la 31e journée de Ligue 1, Lens accueillait Nice dans le match des ambitieux dans ce championnat. Si pour Lens l’objectif est de se rapprocher des places européennes, du côté niçois il fallait l’emporter pour encore croire au podium en fin de saison. Raté ! Pourtant tout avait bien commencé pour les Azuréens. Auteur d’un très bon début de match, Nice se procure les meilleures occasions et met une pression importante sur le but de Leca. Mais le portier lensois, en feu, ce dimanche a annihilé toutes les occasions de la formation niçoise dans cette partie. Pour les Lensois, ce match a bien failli tourner au vinaigre après l’exclusion précoce de Haïdara (17e) pour un tacle mal maîtrisé sur Atal.

Kalimuendo change tout

Réduits en infériorité numérique, les Lensois n’ont rien lâché dans cette partie. Mieux, ce sont les joueurs de Franck Haise qui ont pris le match en main dès le retour des vestiaires. En quinze minutes, les Nordistes portés par tout un stade ont plié le match. Kalimuendo par deux fois (50e et 66e) et Doucouré (55e), d’un bijou de frappe enroulée dans la lucarne de Benitez ont offert la victoire à l’équipe lensoise qui a terminé en supériorité numérique puisque les Niçois ont perdu Lemina avant l’heure de jeu puis Dante dans le temps additionnel de cette partie.



Au classement, Lens réalise la bonne opération et revient à quatre unités de son adversaire du soir. Pour Nice, les espoirs de podium commencent à s’envoler. Les joueurs de Christophe Galtier possèdent 5 points de retard sur Rennes et Marseille. La formation phocéenne qui doit affronter Montpellier, ce dimanche, en clôture de la 31e journée de Ligue 1.