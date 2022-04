L1 (J31) : Lille freiné à Angers

📈 Partage de points entre @AngersSCO et le @losclive ! Les stats de la rencontre #SCOLOSC 📊 pic.twitter.com/QdoCJHcBL4

Le bijou de Zhegrova

Avant de recevoir le LOSC, dans son enceinte du Raymond-Kopa, le SCO affichait une terrible série de huit défaites sur les neuf dernières journées. A ce titre,En première période, face à un Lille bien impuissant, les Angevins furent même les plus dangereux. Batista Mendy (12eme) et Sofiane Boufal (44eme) ont obligé Léo Jardim à s'employer, tandis que le deuxième nommé a vu une autre frappe passer de peu à côté (37eme). C'est toujours ce même Boufal qui a, au retour des vestiaires, frappé un coup-franc très dangereux mais imprécis (48eme).Mais ce fut trop tardif et surtout trop peu pour espérer ramener trois points de ce voyage dans l'Ouest de la France.Au classement, Angers glane un sixième point d'avance sur Saint-Etienne (18eme), le barragiste,Un OM qui doit clôturer ce dimanche soir cette 31eme journée lors de son match avec Montpellier (21h).