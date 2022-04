L1 (J30) : Tout savoir sur Metz - Monaco

Metz est toujours en grande difficulté en championnat, avec deux défaites sur ses trois derniers matches et une inquiétante 19e place, avec une seule longueur d'avance sur Bordeaux, dernier. Monaco a de son côté remporté deux de ses trois dernières rencontres pour rester à distance raisonnable des prétendants à l'Europe.

Les stats à connaître (avec Opta)

Metz a perdu 15 de ses 21 matches de Ligue 1 contre Monaco au 21e siècle et ne compte plus de défaites sur la période que face à Lyon et Paris (16 contre chacun).



Monaco affiche 15 points en 10 matches de Ligue 1 sous Philippe Clement, c’est autant qu’au cours des 10 derniers matches de Niko Kovac à la tête du club.



Metz n’a remporté qu’un seul de ses 22 derniers matches à domicile en Ligue 1 (8 nuls, 13 défaites), contre Lorient le 12 décembre dernier (4-1).



Monaco n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), 1-0 à Marseille le 6 mars dernier.



Les 10 derniers buts (hors CSC) de Metz en Ligue 1 ont été marqués par 9 joueurs différents : Niane x2, Nguette, Centonze, De Préville, Sarr, Boulaya, Traoré, Maïga, Mafouta.