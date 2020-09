L1 (J3) : Lens confirme face à Lorient

Un retourné, un renversé. A Lorient, Lens a remporté le duel des promus (3-2) avec un somptueux retourné acrobatique de sa recrue Facundo Medina.

Les Sang et Or, gonflés à bloc après leur victoire sur le Paris SG à Bollaert jeudi, ont encaissé le premier but au Moustoir, par Adrian Grbic (14e), validé après un long recours à l'arbitrage vidéo.

Mais en trois minutes, ils ont repris l'avantage, d'abord par un penalty de Gaël Kakuta (31e) consécutif à une faute de Julien Laporte. Et surtout par le splendide ciseau de Medina (34e), le premier but en L1 du jeune Argentin. Ignatius Ganago, lancé seul vers Paul Nardi, a finalement fait le break (63e), rendant insignifiant le penalty inscrit dans les arrêts de jeu par Yoanne Wissa (90e+3).