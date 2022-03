L1 (J29) : Tout savoir sur Marseille - Nice

L'OM est de nouveau dauphin du PSG après son succès contre Brest le week-end dernier et ne compte pas lâcher sa place. Nice, troisième avec le même nombre de points, est justement l'un des autres prétendants à cette place et ce choc vaudra donc très cher dans la course pour le podium. Les deux équipes ont la même différence de buts mais Marseille a plus marqué.

Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille a remporté 56 de ses 106 matches contre Nice en Ligue 1 (23 nuls, 27 défaites), 2e plus haut total de victoires d’une équipe contre une autre dans l’histoire du championnat derrière… Marseille contre Metz (57).



Nice n’a gagné que 2 de ses 6 derniers matches en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après s’être imposé lors des 5 précédents.



Nice est resté muet lors de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1, sa plus longue disette depuis février-mars 2019 (4).



Depuis ses débuts avec Nice en janvier 2021, l’actuel défenseur de Marseille William Saliba a touché 655 ballons et réussi 622 passes de plus que tout autre joueur en Ligue 1.



Cédric Bakambu pourrait disputer son 100e match en Ligue 1 (94 avec Sochaux, 5 avec Marseille), 11 ans et 225 jours après sa 1re apparition dans l’élite avec le FCSM contre Arles-Avignon. C’est le plus grand écart de temps entre un 1er et un 100e match en L1 pour un attaquant depuis Sébastien Dallet (12 ans et 21 jours entre ses débuts en août 1993 et sa 100e en septembre 2005).