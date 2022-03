L1 (J29) : Montpellier enfonce encore un peu plus Bordeaux

Si l’issue est fatale aux Girondins en fin de saison, c’est peut-être de ce match dont on se souviendra pour symboliser un exercice où rien ne semble aller pour le club au scapulaire. Menée deux buts à zéro par Montpellier après seize minutes (Elye Wahi puis Florent Mollet) à la maison mais évoluant à onze contre neuf pendant 45 minutes, la lanterne rouge bordelaise a été incapable de revenir dans la partie. Elle encaisse sa quinzième défaite en championnat en 2021-2022, alors que Montpellier revient dans le coup après un mois sans victoire.

Le bijou de Mollet

Il faut dire que l’entame a été catastrophique pour les hommes de David Guion, peut-être refroidis par le coup d’envoi reporté de quinze minutes à cause des nuages de fumigènes provoqués par les Ultramarines sur les coups de 15 heures. Bien entré dans son match et faisant respecter la logique du classement, le MHSC a frappé fort avec les qualités de ses hommes : bien lancé par Jordan Ferri, Wahi a d’abord laissé sur place Stian Gregersen et Benoît Costil sur l’ouverture du score (11eme) puis Florent Mollet a profité d’une bonne remise de Valère Germain pour brosser un pur bijou dans la lucarne (16eme).

Cozza et Ristic filent à la douche

Tout se passait comme prévu pour les visiteurs mais le plan a ensuite pris une autre tournure. Wahi a manqué le 3-0 en trouvant le poteau (21eme) puis Nicolas Cozza a pris la double peine (rouge et penalty) en déséquilibrant Alberth Elis dans la surface (39eme). Depuis les onze mètres, l’attaquant hondurien a buté sur Jonas Omlin (qui débutait sa masterclass de l’après-midi) mais les galères montpelliéraines se sont multipliées lorsque Mihailo Ristić a vrillé et laissé ses partenaires à deux hommes en moins (45eme+6).

32 frappes en vain

Après une mi-temps où Benoît Costil - sifflé tout le match - s’est expliqué avec les supporters, nous avons donc eu droit à une deuxième période à sens unique et durant laquelle les locaux, tétanisés, n’ont fait que rater le cadre (Hwang Ui-Jo à la 46eme, Sékou Mara à la 60eme) et se casser les dents sur la muraille Omlin (Yacine Adli à la 50eme et la 62eme, Elis à la 69eme, Javairô Dilrosun à la 82eme). Au total : 32 tentatives, pour 10 cadrées et aucune réalisation, comme contre Troyes (0-2) et à Paris (3-0) récemment. Mais cette défaite-ci fera sans doute encore plus mal au moral bordelais.