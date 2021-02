L1 (J26) : Lens intègre le top 5 et enfonce Dijon

February 21, 2021 17:05 Plus efficace, Lens a battu Dijon ce dimanche au stade Bollaert-Delelis (2-1). Ce succès, rendu possible par l'entrée de Simon Banza, permet aux Nordistes d'intégrer le top 5 de la Ligue 1. A l'autre bout du classement, le DFCO voit le maintien s'éloigner un peu plus.