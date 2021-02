L1 (J25) : Wissam Ben Yedder sauve la bonne série monégasque

A quelques secondes près, Lorient s’offrait le scalp d’un nouveau gros du championnat. Deux semaines après son succès de prestige face au Paris Saint-Germain (3-2), Lorient a été tout proche de s’imposer sur la pelouse du stade Louis-II à Monaco à l’occasion de cette 25e journée de Ligue 1. Mais un but tardif de Ben Yedder a permis au club du Rocher d’obtenir le point du nul. Brouillons offensivement, les Monégasques voient leur série de victoires se stopper en Ligue 1, après sept succès de suite et ne profite pas du faux pas l’OL pour se rapprocher du podium.

Ben Yedder sauve l’ASM



Le capitaine monégasque a revêtu ses habits de sauveur pour permettre à son équipe de sortir du piège tendu par Lorient. Le meilleur buteur du club de la Principauté a permis aux siens de rapidement revenir au score au retour des vestiaires sur penalty (47e) avant un but salvateur en toute fin de rencontre (90+2e) pour permettre à Monaco de rester invaincu en cette année 2021. Brillants offensivement depuis quelques semaines, les joueurs de Niko Kovac ont peiné durant toute la rencontre face à une équipe lorientaise bien en place et qui a retrouvé de la confiance après quatre matches sans défaite en championnat.

Moffi, l’homme des grands matches



Buteur providentiel de la formation bretonne en toute fin de rencontre face au PSG, il y a deux semaines, Moffi confirme qu’il aime bien jouer contre les grosses cylindrés de notre championnat. Auteur d’un doublé cet après-midi sur la pelouse du stade Louis-II, un penalty (6e) puis un but plein d’opportunisme après une mauvaise relance de Sidibé (61e), l’attaquant nigérian est le joueur en forme du côté de Lorient depuis plusieurs semaines. Sérieuse et appliquée, la formation bretonne va mieux et peut espérer obtenir son maintien en fin de saison après avoir longtemps navigué dans la zone de rouge de notre championnat.



Au lendemain de la défaite de l’Olympique Lyonnais face à Montpellier (1-2), Monaco a loupé le coche et reste à trois points du podium à une semaine d’un déplacement périlleux sur la pelouse du Parc des Princes afin d’y affronter le PSG. De son côté, Lorient confirme ses bonnes dispositions du moment et enchaîne avec un cinquième match sans défaite en championnat. La zone rouge s’éloigne pour la formation de Christophe Pélissier qui compte encore un match en moins à disputer face à Nîmes le 24 février prochain.