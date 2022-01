L1 (J22) : Tout savoir sur Nantes - Lorient

Après une belle série de victoires, Nantes a calé en Ligue 1. Un match nul, puis une défaite le week-end dernier : les Canaris sont 10es du championnat avant cette journée. Lorient, de son côté, n'a toujours pas retrouvé le goût de la victoire et a même rechuté face à Lille après deux matches nuls de suite. Il y a urgence dans la course au maintien.

Les stats à connaître

Il faut remonter à 2000/01 pour trouver la dernière fois où Nantes a marqué plus de buts après 21 journées (26) - la saison de leur dernier titre de champions de France.



Les Canaris sont invaincus lors des cinq matchs de championnat à domicile dans lesquels ils ont ouvert le score (4v, 1n).



Lorient n'a remporté aucune de ses 14 dernières sorties en Ligue 1, mais possède actuellement deux points de plus qu'au même stade la saison dernière.



la série actuelle de 26 matchs à l'extérieur sans victoire en championnat pour Lorient est la plus longue de l'histoire de ce club vieux de 95 ans.



L'entraîneur de Lorient, Christophe Pélissier, n'a remporté qu'une seule de ses sept confrontations personnelles en Ligue 1 contre Nantes (1n, 5d).