L1 (J22) : Tout savoir sur Montpellier - Monaco

Battu par Troyes mercredi en match en retard (0-1), et encore une fois réduit en infériorité numérique, Montpellier va devoir se remettre de ses deux revers de suite en Ligue 1. Neuvième, le MHSC est à deux petits points de Monaco, qui est de son côté invaincu depuis trois rencontres et qui compte bien se mêler à la course au podium. Wissam Ben Yedder, qui reprend progressivement après avoir contracté le Covid, est notamment en forme du côté de l'ASM.

Les stats à connaître

Montpellier va s'appliquer à éviter de concéder trois défaites consécutives parmi l'élite pour la première fois depuis janvier de l'année dernière.



Aucun des 2 derniers matches de Ligue 1 de Montpellier ne s'est soldé par un match nul (7v, 5d).



Monaco n'a concédé qu'une seule défaite lors de ses 14 derniers matches toutes compétitions confondues (7v, 6n).



En 28 ans, depuis le 15 janvier 1994, Monaco n'a connu que deux défaites en 41 confrontations avec Montpellier (26v, 13n).



Monaco a connu le même résultat mi-temps/fin de match lors de 14 de ses 17 derniers matches toutes compétitions.