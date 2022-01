L1 (J21) : Tout savoir sur Marseille - Lille

Marseille va bien puisqu'il n'a perdu aucun de ses trois derniers matchs de Ligue 1 et qu'il occupe la 3e place avant cette journée. Lille ne connaît plus, non plus, le goût de la défaite mais ne doit pas perdre plus de terrain dans la course aux places européennes. Un affrontement qui vaudra donc cher dans le haut du tableau.

Les stats à connaître

Marseille occupe la troisième place avant cette journée grâce à une défense qui n'a pas encaissé de but dans 53% de ses matchs, ce qui contribue son meilleur bilan défensif (15) à ce stade depuis 1998/99.



Les Phocéens n'ont perdu qu'une seule de leurs dix dernières confrontations avec Lille au Stade Vélodrome en Ligue 1 (6v, 3n).



Les huit dernières fois que les Dogues ont pris moins de 30 points à ce stade, ils n'ont pas terminé plus haut que la cinquième place.



Les Nordistes ont pris les trois points lors de leurs deux derniers déplacements en championnat.



Treize (65%) des 20 derniers face-à-face en Ligue 1 entre les deux équipes se sont soldés par un score nul et vierge à la mi-temps.