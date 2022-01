L1 (J21) : Tout savoir sur Lorient - Angers

Lorient a enfin mis fin à sa terrible série de défaites en décrochant un match nul le week-end dernier. Mais les Merlus doivent faire plus pour prendre de l'air dans la course au maintien. Angers, de son côté, reste sur deux défaites consécutives et talonne Lyon au classement avant cette journée.

Les stats à connaître

Sans victoire en Ligue 1 depuis fin septembre (4n, 8d), Lorient se bat pour sortir de la zone rouge et le match nul 1-1 obtenu ici avant Noël contre le Paris Saint-Germain lui a redonné de la confiance.



Les Merlus n'ont pas marqué plus d'un but lors de leurs sept derniers matches de championnat au Stade du Moustoir (1v, 3n, 3d).



Bien qu'ils n'aient gagné qu'un seul de leurs neuf derniers matchs de Ligue 1 à l'extérieur (6n, 2d), les Angevins ont marqué lors de chacun de leurs 11 derniers déplacements en championnat (W2, D6, L3).



Les quatre buts d'Armand Laurienté en championnat pour Lorient cette année ont été inscrits avant la 30e minute.



Lorient n'a pas encaissé de but dans les deux mi-temps d'un match de championnat à domicile cette année.