L1 (J21) : Lorient accroché par Angers

C’est un match qui risque de longtemps trotter dans l’esprit des joueurs lorientais. Face à Angers, les Merlus, qui restaient sur une série de douze matchs de suite sans victoire en championnat, avaient l’occasion de s’imposer et ainsi lancer idéalement leur année 2022. Raté ! Pourtant tous les ingrédients étaient présents afin de permettre à la formation bretonne de glaner son premier succès depuis la fin du mois de septembre.

L’erreur de Doumbia

Pour Lorient, tous les éléments semblaient alignés pour enfin remporter un match. Dès la 15eme minute de jeu, Souleyman Doumbia est exclu pour un geste mal maîtrisé sur Houboulang Mendes. En supériorité numérique dès le premier quart d’heure de jeu, les joueurs de Christophe Pélissier avaient donc une occasion en or de grappiller trois points au classement. Mais les Merlus se sont montrés trop timides, trop inoffensifs et trop maladroits devant le but de Petkovic pour remporter cette partie. Malgré une fin de match plutôt emballante de la part des Merlus, les dernières frappes de Soumano ou encore Mendes n’ont rien donné face au gardien d’Angers, irréprochable ce dimanche.

Lorient s’enfonce

Malgré cette victoire qui leur tendait les bras, les Bretons n’ont pas réussi à conjurer le mauvais sort. Les Lorientais viennent de signer un 13eme match sans victoire en championnat, la plus longue série de leur histoire en championnat. Il faut remonter au 22 septembre 2021 et un succès face à Nice (1-0) pour voir les Merlus remporter les trois points en championnat. Une série négative qui fait plonger un peu plus les locataires du Stade du Moustoir dans les bas-fonds du classement. Pour Lorient, ce match nul a un goût de défaite. Face à une équipe angevine rapidement réduite à dix, les Bretons n’ont pas trouvé la faille et manquent l’occasion de s’éloigner de la zone rouge. Pour Angers, ce point obtenu au courage permet aux hommes de Gérald Baticle de rester dans le ventre mou de la Ligue 1.