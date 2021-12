L1 (J19) : Tout savoir sur Monaco - Rennes

Monaco a rechuté lors de la 18e journée de Ligue 1, contre le PSG, après deux victoires de rang en championnat. Rennes reste aussi sur une défaite, et a même perdu deux de ses trois derniers matches de championnat. Cinq points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître

Depuis que Monaco a perdu trois matchs sans marquer ici entre août et septembre, il n'a plus été battu toute compétitions confondues au Stade Louis II (6v, 3n).



Rennes a perdu autant de matchs au cours de ses quatre derniers (2v, 2d) que lors des 16 précédents toutes compétitions (10v, 4n, 2d).



Les Bretons n'ont pas encaissé de but à l'extérieur au cours des 230 dernières minutes de jeu et ont marqué huit buts sans en encaisser pendant cette période.



Le meilleur buteur monégasque en championnat Wissam Ben Yedder (B:9) a contribué à dix buts (B:9, P:1) en 11 confrontations en carrière. Pendant ce temps, le meilleur buteur rennais Gaëtan Laborde a contribué à quatre buts en dix apparitions en carrière contre Monaco (B:2, P:2).



L'entraîneur rennais Bruno Génésio n'a toujours pas fait match nul en neuf confrontations avec Monaco (5v, 4d) - dont huit matches avec plus de 2,5 buts.