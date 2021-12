L1 (J19) : Tout savoir sur Bordeaux - Lille

Bordeaux s'est légèrement éloigné de la zone de relégation grâce à deux matches de rang sans défaite en Ligue 1. Lille est également sur une belle série d'invincibilité, avec un dernier match qui s'était conclu sur un score nul et vierge face à Lyon. Huit points séparent les deux équipes au classement avant cette journée.

Les stats à connaître

Vladimir Petković, a mené Bordeaux à son pire début de saison après 18 journées de Ligue 1 (en termes de victoires, de points et de buts encaissés) depuis sa relégation en 1959/60.



Avec une moyenne très élevée de 2,22 buts encaissés par match de championnat, il n'est pas étonnant que les Girondins n'aient pas enregistré deux victoires consécutives cette saison en Ligue 1.



Seul Bordeaux (8) a enregistré plus de matches nuls que Lille (7) cette saison en championnat.



Cinq des six buts de Hwang Ui-Jo en Ligue 1 cette saison ont été les premiers de son équipe, hors buts contre son camp.



Bordeaux a disputé 31 matches de championnat consécutifs sans match nul 0-0.