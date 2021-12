L1 (J19) : Monaco renverse Rennes

Laborde – Terrier, une complicité qui paie

Monaco et Ben Yedder terminent l’année avec le sourire

💥 L'@AS_Monaco remporte ce match du haut de tableau #ASMSRFC pic.twitter.com/S9fQKEJpKT — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 22, 2021

Nous avions affaire ce soir à deux des équipes les plus joueuses de notre Ligue 1, et la physionomie de la rencontre n’a pas tardé à le confirmer. Après une première reprise de la tête de Sofiane Diop trop enlevée, sur un centre de Wissam Ben Yedder (6eme), c’est Gaëtan Laborde qui plaçait un coup de tête cadré mais imprécis dans les gants d’Alexander Nübel (7eme). Mieux entrés techniquement dans la rencontre, les coéquipiers de Jonas Martin ont rapidement confirmé leur domination en ouvrant la marque par Martin Terrier, après une belle combinaison avec Laborde (0-1, 18eme).L’ancien attaquant du Montpellier Hérault était également proche de marquer quelques minutes plus tard (25eme), mais après avoir semé Axel Disasi, il ne pouvait redresser la trajectoire du ballon devant Nübel.Mais quel que soit l’adversaire, une soirée à Louis-II n’en est pas une sans un but inscrit par Wissam Ben Yedder. Sur un penalty obtenu après une faute de main évitable d’Hamari Traoré, le buteur attitré de l’équipe du Rocher a inscrit, avec le calme qu’on lui connait dans cet exercice, le 10eme but de sa saison en Ligue 1 quelques minutes avant le retour aux vestiaires (1-1, 35eme). La fébrilité qui s’est alors emparée des Bretons ne les a plus quittés :L’ancien attaquant d’Hoffenheim et du Bayer Leverkusen profitait d’une remise astucieuse de Diop pour devancer Loïc Badé et marquer de près (2-1, 72eme). La reprise du droit de Baptiste Santamaria repoussée par la barre (75eme) est déjà toute oubliée : ce succès des hommes de Niko Kovač leur permet de terminer l’année civile à la sixième place, à deux points des coéquipiers de Lovro Majer. Pour les joueurs de Bruno Génésio, la trêve et les fêtes arrivent à point nommé, après cette troisième défaite en quatre matchs de Ligue 1.