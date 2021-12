L1 (J17) : Tout savoir sur Bordeaux - Lyon

Duel d'équipes en quête de rachat du côté du Matmut Atlantique. Bordeaux a perdu trois de ses quatre derniers matches et ne sait plus gagner, tandis que Lyon a concédé une défaite qui fait tâche contre Reims, mercredi, sur sa pelouse (1-2). Les Girondins veulent s'éloigner de la zone de relégation tandis que les Gones ne doivent pas laisser le wagon pour l'Europe s'échapper. Neuf points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître

Avec 37 buts encaissés, Bordeaux présente le deuxième pire bilan des cinq championnats européens majeurs.



Les Girondins ont la plus mauvaise moyenne de points (1,0) après avoir ouvert le score cette saison (1v, 4n, 2d).



Chacun des six derniers matches de Ligue 1 de l'OL ont été une alternance de victoires et de défaites (3v, 3d).



Alberth Elis, en grande forme, a marqué ses quatre buts en Ligue 1 en 2021/22 lors des six précédentes sorties de Bordeaux.



Lyon a écopé d'un carton rouge lors de quatre de ses neuf derniers matchs arbitrés par Jérôme Brisard, toutes compétitions confondues.