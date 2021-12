L1 (J17) : Nantes retrouve des couleurs et enfonce Lorient

Tous les éléments semblent contre Lorient en ce moment. Dominateurs du début à la fin de la partie face à Nantes, auteurs de 17 tentatives, les Merlus (16emes) se sont inclinés sur la seule frappe cadrée adverse (0-1, but de Wylan Cyprien), ce dimanche. Le FCL enchaine un sixième revers de rang, alors que les Canaris se relancent après cinq rencontres sans goûter au succès.

Possession vaine pour les locaux

La première période a donné le ton. Même mal en point, l’écurie morbihanaise garde un collectif capable de faire le jeu et de trouver des ouvertures. Mais ni Enzo Le Fée (26eme), ni Terem Moffi (45eme +1) n’ont su tromper Alban Lafont. Après l’entracte, la mainmise lorientaise s’est amplifiée, les montées d’Igor Silva, auteur d’une frappe dangereuse à la 62eme minute, ont apporté le danger mais Jean-Charles Castelletto et Andrei Girotto ont tenu la baraque alors que Moffi n’a pas réussi à sortir de sa boîte.

Le réveil de Cyprien

Résultat : les visiteurs ont puni leur hôte dans les dix dernières minutes, sous l’impulsion des changements effectués par Antoine Kombouaré, qui visaient plutôt un retranchement derrière. C’est ainsi que sur un centre de Quentin Merlin, Osman Bukari (entré à la 81eme) a trouvé Wylan Cyprien (entré à la 64eme). L’ancien Niçois a réalisé un joli enchaînement pour crucifier Paul Nardi du pied gauche (83eme) et signer sa première réalisation avec sa nouvelle équipe. Extrêmement cruel pour Lorient, et loin d’être mérité pour le FCN.

Nantes, bête noire des Merlus

Les Lorientais, qui n’ont plus gagné depuis la réception de Nice fin septembre (1-0, 7eme journée), pourraient glisser à la 18eme place si Bordeaux, deux points plus bas, réussit un coup face à Lyon ce dimanche soir. De son côté, les Jaune-et-Vert (12emes) retrouvent de la confiance, eux qui n’avaient plus gagné depuis la 11eme journée. Cet adversaire leur réussit bien : depuis octobre 2013, c’est huit succès, trois nuls et aucun revers en onze rencontres, toutes compétitions confondues.