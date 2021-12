L1 (J16) : Tout savoir sur Strasbourg - Bordeaux

Strasbourg ne perd plus... mais ne gagne plus. Invaincu depuis quatre rencontres, le Racing reste sur trois matches nuls de rang en championnat. De quoi, toutefois, se maintenir en première partie de tableau à seulement six points du podium. Bordeaux est de son côté au bord de la zone de relégation après ses deux défaites lors de ses trois derniers matches.

Les stats à connaître

Strasbourg a l'occasion d'enregistrer un cinquième match consécutif de Ligue 1 sans défaite ici pour la première fois depuis avril 2019.



Strasbourg a battu Bordeaux lors de cinq de leurs six dernières confrontations toute compétitions confondues (1d).



Bordeaux a concédé au moins deux buts lors de ses quatre derniers matches de championnat.



Bordeaux possède la pire défense du championnat (32 buts encaissés). Les 15 minutes avant la mi-temps semblent être une période au cours de laquelle les Girondins sont particulièrement vulnérables, 34% de leurs buts encaissés en championnat étant survenus au cours de cette période jusqu'à présent.



Strasbourg a remporté 70% de ses points en championnat à domicile cette saison.