L1 (J16) : Tout savoir sur Nantes - Marseille

Nantes tourne au ralenti en Ligue 1. Le FCN n'a plus gagné depuis quatre rencontres, avec deux défaites dans cette mauvaise série. Marseille, de son côté, continue d'engranger des points en championnat malgré ses difficultés en Ligue Europa. Le club phocéen est à égalité de points avec Nice, 3e, alors qu'il compte un match de retard.

Les stats à connaître

Malgré leur piètre forme, les Nantais compte actuellement cinq points de plus qu'au même stade la saison dernière, alors qu'ils terminaient à la place pour les barrages de relégation.



Nantes a marqué au moins deux buts lors de cinq de ses sept matches à domicile.



Marseille a construit son succès à ce jour sur une défense solide et est invaincu lors de chacun de ses six derniers matches de championnat.



Plus d'un tiers des points pris par l'OM à l'extérieur ont été gagnés après avoir été menés, et cela pourrait être à nouveau utile, Marseille ayant été mené à chaque fois au cours des trois dernières confrontations avec Nantes.



L'entraîneur nantais Antoine Kombouaré n'a pas vu son équipe enregistrer un clean sheet lors de ses 16 dernières rencontres face à Marseille.