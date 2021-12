L1 (J16) : Tout savoir sur Angers - Monaco

Grâce à une belle série d'invincibilité de trois rencontres, Angers se maintient dans le top 6 du championnat. Le SCO a bien relevé la tête après une période creuse et n'est pas loin des places européennes à l'approche de la mi-saison. Monaco, qui reste sur trois matches nuls de rang, doit de son côté retrouver le chemin du succès.

Les stats à connaître

Angers n'a remporté que deux de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (6n, 3d), mais n'est toujours qu'à trois points des places européennes.



Avec une seule victoire lors de leurs dix précédentes confrontations avec Monaco à domicile en Ligue 1 (5n, 4d), Angers aborde ce match en position d'outsider.



Les deux dernières fois qu'ils ont enregistré trois nuls consécutifs en Ligue 1, les Monégasques ont remporté le match suivant à l'extérieur sans encaisser de but.



Monaco n'a pas marqué lors de ses trois précédents déplacements en Ligue 1 (1n, 2d) - un quatrième marquerait leur pire série de ce type depuis plus de dix ans.



Sofiane Diop a marqué ses trois buts en Ligue 1 à l'extérieur, soit 43% des buts à l'extérieur de Monaco.