L1 (J15) : Tout savoir sur Monaco - Strasbourg

Monaco sèche quelque peu en Ligue 1. Le club de la Principauté n'a plus gagné depuis trois rencontres et glisse petit à petit au classement. Strasbourg est de son côté sur une belle série de trois matches sans défaite, et pointe juste au-dessus de son adversaire du jour, grâce à une meilleure différence de buts.

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco a perdu 4 de ses 6 derniers matches contre Strasbourg en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), soit autant que lors de ses 28 précédents (18 victoires, 6 nuls).



Monaco n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches en Ligue 1 (1 défaite suivie de 2 nuls), après avoir gagné 4 des 5 précédents (1 revers).



8 des 11 derniers buts de Strasbourg contre Monaco en Ligue 1 ont été inscrits après la 60e minute dont le plus récent marqué par Frédéric Guilbert après 90 minutes et 13 secondes de jeu.



Monaco n’a perdu aucun de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul) – marquant au moins 2 buts lors de chaque rencontre (11 au total) – après avoir perdu les 2 précédents sans inscrire un seul but.



Strasbourg n’a remporté qu’un seul de ses 6 déplacements en Ligue 1 cette saison (2 nuls, 3 défaites), c’était à Lens le 22 septembre (1-0).



Strasbourg (225) et Monaco (216) sont les 2 équipes qui ont effectué le plus de pressings gagnants en Ligue 1 cette saison.



Strasbourg n’a mené au score que 23 minutes lors de ses matches à l’extérieur en Ligue 1 cette saison, moins que toute autre équipe.



Guillermo Maripán pourrait connaître sa 50e titularisation en Ligue 1 avec Monaco, après avoir débuté sa 1 re rencontre dans l’élite le 1er septembre 2019 contre Strasbourg. Cette saison dans l’élite, l’ASM a glané 2 points par match lors des 7 rencontres débutées par le Chilien contre 0.7 lors des 7 où il n’était pas aligné au coup d’envoi.



Le milieu de Strasbourg Adrien Thomasson a inscrit 5 buts contre Monaco en Ligue 1, soit l’adversaire qui lui réussit le plus dans l’élite.



Ludovic Ajorque pourrait effectuer sa 100e apparition en Ligue 1, toutes avec Strasbourg. Il totalise 38 buts dans l’élite, plus haut total pour un joueur atteignant son 100e match avec le RCSA dans l’élite depuis José Farias (43 entre 1963 et 1966). Il a marqué lors de chacun de ses 3 matches sur le terrain de Monaco dans l’élite (4 buts au total).