L1 (J15) : Strasbourg et Lorient avancent au ralenti

Strasbourg est passé tour proche de l’exploit devant son public. Alors que les Alsaciens bataillent pour sortir de la zone rouge, ils ont manqué d’aller chercher la deuxième victoire de la saison face à une triste équipe de Lorient aujourd’hui (1-1). Pourtant, le match partait plutôt bien pour les Merlus, en jambes dès le début du match. Grâce notamment à Terem Moffi, Lorient a inscrit dès la 5ème minute de la rencontre le premier but de ce match. Un but qui a été suivi d’une légère domination lorientaise alors que Strasbourg tentait de trouver ses marques. Peu à peu, les hommes de Julien Stéphan se sont installés dans la surface adverse, enchainant les centres et actions dangereuses, trop souvent stoppées par un bon Vito Mannone.

Durant la deuxième période, on a cru à un réveil des Merlus qui se sont montrés bien plus dangereux que sur la fin de la première. Par quelques contre-attaque, ils sont passés proches du break, sans trop s’en approcher dans le jeu pour autant. Accompagnés par un stade de la Meinau en feu, les Alsaciens ont tout tenté pour égaliser. Malgré de très nombreuses occasions, on a longtemps pensé que le score finirait sur un avantage de Lorient mais c’était sans compter sur Habib Diallo, le libérateur de la soirée. Parfaitement servi par Bellegarde, le Sénégalais a bien repris le ballon juste devant le but de Mannone, permettant au public strasbourgeois d’exulter (87ème).

Avec 5 minutes de temps additionnel, Strasbourg a tout tenté pour aller chercher une potentielle victoire, synonyme de respiration après un début de championnat très compliqué. Malgré l’appui du public, le match s’est finalement terminé sur le score de 1-1. Un point important mais frustrant pour Strasbourg qui reste dans la zone rouge alors que Lorient a du mal à confirmer un début de saison pourtant excellent. Ces deux formations n'ont plus apprécié la saveur de la victoire depuis cinq rencontres en Ligue 1.