L1 (J15) : Lyon l'emporte à Montpellier et se replace

Gusto décisif

Mavididi et Mollet pas vernis

Lyon n’a pas maîtrisé, mais Lyon s’est enfin remis dans le droit chemin en Ligue 1. Trois semaines après l’humiliation à Rennes (4-1) et une après le choc avorté contre Marseille,Au classement, ils dépassent le MHSC et recollent à la 7eme place, avec un match de moins que la plupart de ses adversaires.Les hommes d’Olivier Dall’Oglio avaient pourtant bien démarré avec dix premières minutes emballantes, Florent Mollet trouvant la barre sur un excellent travail de l’imprenable Stephy Mavididi (9eme). Reprenant ses esprits, posant son jeu, à l’image d’un Paqueta obligeant Jonas Omlin à la parade (15eme), Lyon a finalement trouvé la faille à la sortie du premier quart d’heure grâce à ce même Paqueta., de nouveau aligné dans le couloir droit.Les Lyonnais, parfois trop faciles dans le derniers tiers et crispés dans le jeu (cinq cartons jaunes récoltés) ont vu Montpellier hausser le ton en deuxième période, avec un Mavididi très en jambes et beaucoup de volonté montrée par la Paillade. C’est d’ailleurs toujours le duo Mavididi - Mollet que l’on a retrouvé avant l’heure de jeu (57eme), avant une frappe de l’Anglais (65eme), Anthony Lopes tenant la baraque à chaque fois. Poussant en fin de match avec les entrées d’Elye Wahi et Béni Makouana, les Héraultais n’ont pour autant jamais réussi à trouver l’ouverture, alors qu’Omlin a tout de même dû s’employer devant Moussa Dembélé (78eme), puis Karl Toko-Ekambi (79eme).