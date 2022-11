L1 (J14) : Tout savoir sur Reims - Nantes

Reims continue d'agrandir sa belle série d'invincibilité en championnat, et reste sur quatre points pris sur ses deux derniers matches. Nantes est également invaincu depuis trois rencontres et reste sur deux nuls consécutifs. Un petit point sépare les deux équipes au classement, en faveur du club champenois.

Les stats à connaître (avec Opta)

Reims n’a perdu que 3 de ses 13 matches de Ligue 1 contre Nantes au 21e siècle (6 victoires, 4 nuls), mais s’est incliné lors du plus récent le 13 février dernier à la Beaujoire (0-1).



Nantes n’a perdu aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), mais n’a plus connu une plus longue série sans défaite dans l’élite depuis février-mars 2022 (4).



Vainqueur de son dernier match à domicile contre Auxerre (2-1 le 23 octobre), Reims a l’occasion de remporter 2 réceptions consécutives dans l’élite pour la 1re fois depuis janvier 2021 (2).



Nantes n’a gagné aucun de ses 11 derniers déplacements en Ligue 1 (5 nuls, 6 défaites), sa dernière victoire remontant au 3 avril dernier à Clermont (3-2). C’est sa plus longue série sans succès hors de ses bases dans l’élite depuis janvier-septembre 2015 (13).



Reims est l’une des 3 équipes (avec Nice et Strasbourg) ayant inscrit 100% de ses buts dans la surface en Ligue 1 cette saison (14/14). Reims a scoré 2 fois de l’extérieur de la surface lors du dernier match où il a marqué de cette façon, c’était le 21 mai 2022 v Nice, buts d’Hugo Ekitike et Kamory Doumbia.



Nantes a encaissé 21 buts après 13 matches de Ligue 1 cette saison, son 2e total le plus élevé à ce stade de la compétition au 21e siècle après 2020/21 (22 buts concédés).