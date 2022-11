L1 (J14) : Tout savoir sur Lille - Rennes

Après trois victoires de suite, Lille a chuté sur la pelouse de Lyon après avoir dominé une bonne partie de la rencontre. Rennes, de son côté, empile les victoires semaine après semaine et s'est installé sur le podium. Le club breton compte cinq points de plus que les Dogues au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lille a perdu son dernier match de Ligue 1 à Lyon (0-1 le 30 octobre), mais n’a pas encore subi 2 défaites de rang dans l’élite cette saison.



Rennes est invaincu lors de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (7 victoires, 2 nuls), remportant les 5 plus récents. Le club breton n’a plus gagné 6 rencontres de rang dans l’élite depuis février-avril 2006 (8).



Rennes a marqué 76 buts en Ligue 1 en 2022, seuls Paris (87), Manchester City (85) et le Bayern Munich (79) ont marqué davantage sur la période dans les 5 grands championnats européens.



Seul Paris (79) a effectué plus d’attaques construites que Rennes (51) et Lille (40) en Ligue 1 cette saison.



Rennes est le seul adversaire contre lequel Timothy Weah a marqué plus d’une fois en Ligue 1 (un doublé le 21 mai dernier). L’international américain de Lille affiche la 2e plus forte valeur Expected Goals pour un tir n’ayant pas trouvé le chemin des filets en Ligue 1 cette saison (0.89 contre Lens le 9 octobre dans le temps additionnel de la 2de période).