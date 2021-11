L1 (J13) : Tout savoir sur Rennes - Lyon

Rennes s'est fait peur mais a sauvé l'essentiel à Troyes (2-2) dimanche dernier. Le club breton est donc invaincu depuis six rencontres au moment des retrouvailles entre Bruno Genesio et l'OL. Un club rhodanien qui a fait une belle opération en battant Lens samedi dernier. Les deux équipes comptent 19 points.

Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes n’a remporté aucune de ses 6 dernières réceptions de Lyon en Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites), sa dernière victoire à domicile contre cet adversaire remontant au 2 février 2014 (2-0).



Rennes est invaincu lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 2 nuls), après avoir perdu chacun des 3 précédents. Il s’agit de la plus longue série d’invincibilité en cours dans l’élite.



Lyon a encaissé 17 buts après 12 matches de Ligue 1 cette saison, son total le plus élevé à ce stade dans l’élite depuis 1997/98 (18, 6e au final).



Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 11 derniers matches de Ligue 1 à domicile (8 victoires, 2 nuls), c’était contre Reims le 12 septembre dernier (0-2). Les Bretons ont remporté leurs 3 dernières réceptions sans prendre de but et pourraient enchaîner une 4e victoire consécutive à domicile de la sorte en L1 pour la 1ère fois depuis octobre-novembre 2014 (4).



Lyon n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 et n’a plus connu une plus longue série loin de ses bases dans l’élite sur une même saison depuis août-octobre 2019 (4).



Lyon affiche 5 buts à l’extérieur en Ligue 1 cette saison (en 5 matches), total le plus faible en compagnie de Strasbourg. Néanmoins, l’OL a trouvé la faille lors de 22 de ses 23 derniers déplacements dans l’élite, la seule exception étant contre Angers le 15 août (0-3).



Lyon n’a été mené que 122 minutes en Ligue 1 cette saison, moins que toute autre équipe. Rennes est de son côté la seule équipe à ne toujours pas avoir encaissé le moindre but dans le 1er quart d’heure en L1.



Lyon affiche 52.3% de tirs cadrés en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe, alors que seuls Marseille (39.3%) et St Etienne (42.2%) affichent un plus faible pourcentage que Rennes (42.3%) dans l’élite en 2021/22.



Rennes affiche une moyenne de 2.6 points par match en présence de Jonas Martin en Ligue 1 cette saison (13 en 5 matches) contre 0.9 lorsqu’il ne prend pas part à la rencontre (6 en 7 matches). L’ancien Strasbourgeois est suspendu pour cette rencontre.



Lyon affiche une moyenne d’un point par match en présence de Tino Kadewere en Ligue 1 cette saison (4 en 4 matches) contre 1.9 lorsqu’il ne prend pas part à la rencontre (15 en 8 matches). Le Zimbabwéen est suspendu pour cette rencontre.