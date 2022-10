L1 (J13) : Tout savoir sur Lorient - Nice

Lorient a ralenti quelque peu le rythme, avec deux matches nuls de rang en Ligue 1. Mais les Merlus continuent d'entretenir leur belle série d'invincibilité et sont toujours sur le podium avant cette journée. Nice, de son côté, reste sur trois matches sans défaite dont deux matches nuls, et sur une victoire en Ligue Europa Conférence.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient n’a perdu aucun de ses 8 derniers matches en Ligue 1 (6 victoires, 2 nuls), sa meilleure série dans l’élite depuis août-octobre 2012 (8 également). Le club morbihannais n’a fait mieux qu’une seule fois dans son histoire en L1, c’était en février-mai 2011 (11).



Nice n’a remporté que 3 de ses 12 rencontres de Ligue 1 2022/23 (4 nuls, 5 défaites), son plus faible total à ce stade de la saison depuis 2012/13 (2 – 4 e en fin d’exercice).



Lorient a mené au score pendant 452 minutes en Ligue 1 cette saison, seul Paris (628) fait mieux. C’est seulement 35 de moins que sur l’ensemble de la saison 2021/22 pour les Merlus (487).



Nice est l’équipe qui affiche le pire différentiel entre ses buts marqués et ses Expected Goals en Ligue 1 cette saison (-5.45 – 11 buts pour 16.45 xG), alors que Lorient affiche le 2e meilleur différentiel (5.68 – 23 buts pour 17.32 xG).



Nice a inscrit 5 buts sur penalty en Ligue 1 cette saison, soit au moins 2 de plus que toute autre équipe des 5 grands championnats européens en 2022/23.