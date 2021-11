L1 (J13) : Tout savoir sur Bordeaux - PSG

Très mal embarqué contre Reims, Bordeaux a complètement renversé la situation le week-end dernier (3-2), en grande partie grâce à Jimmy Briand. Les Girondins seront donc revigorés pour recevoir un PSG qui continue de décevoir dans les contenus proposés, à l'image de son match à Leipzig mercredi (2-2).

Les stats à connaître (avec Opta)

Bordeaux n'a remporté aucune de ses 12 dernières confrontations avec Paris en Ligue 1 (4 nuls, 8 défaites). Les Girondins n'ont connu que 2 séries plus longues de matches sans victoire contre un même adversaire dans l'élite : contre Lyon entre septembre 1999 et août 2006 (15) et contre Reims entre septembre 1978 et décembre 2020 (14).



Bordeaux a encaissé au moins un but lors de ses 17 derniers matches de Ligue 1 contre Paris (36 encaissés au total), sa 2e plus longue série de rencontres sans la moindre clean sheet contre un même adversaire dans l'élite derrière sa série contre Nice entre décembre 1950 et octobre 1967 (22).



Bordeaux a encaissé au moins un but lors de ses 10 dernières réceptions de Paris en Ligue 1 (15 encaissés au total) et n’a jamais connu plus longue série de rencontres sans la moindre clean sheet contre un même adversaire à domicile dans l’élite.



Bordeaux n’a perdu qu’un seul de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 4 nuls), c’était contre Monaco le 3 octobre (0-3).



Paris n’a perdu qu’un seul de ses 19 derniers matches de Ligue 1 (16 victoires, 2 nuls), c’était contre Rennes le 3 octobre (0-2).



Les 2 équipes ont marqué lors de chacun des 5 derniers matches de Bordeaux à domicile en Ligue 1 (8 buts pour, 8 contre).



Paris reste sur 2 matches de suite sans marquer en déplacement en Ligue 1 (0-2 v Rennes et 0-0 v Marseille), une 1ère sous QSI. Il faut remonter à avril-août 2010 pour voir le PSG aligner plus de matches de suite sans marquer à l’extérieur dans l’élite (4).



Bordeaux est la seule équipe qui n’a pas marqué le moindre but de la tête en Ligue 1 cette saison alors que Paris a marqué 7 buts de la sorte dans l’élite cette saison, total le plus élevé.



Double buteur le weekend dernier contre Reims, Jimmy Briand affiche 2 buts marqués en 116 minutes de jeu en Ligue 1 cette saison. Avec un but toutes les 58 minutes dans l’élite en 2021/22, l’attaquant de Bordeaux affiche le meilleur ratio de la saison parmi les joueurs actuellement en L1.



Neymar a marqué 5 buts contre Bordeaux en Ligue 1, sa proie favorite dans l’élite à égalité avec Angers et Monaco. Le Brésilien est néanmoins muet depuis 5 matches en Ligue 1, sa plus longue disette depuis son arrivée à Paris à l’été 2017.