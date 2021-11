L1 (J13) : Neymar régale, Paris l'emporte

Le Paris Saint-Germain continue de régner sans partage sur la Ligue 1. Large leader, le club de la capitale est allé s'imposer à Bordeaux ce samedi (2-3). A l'occasion de ce déplacement comptant pour la treizième levée de championnat, Paris a pu compter sur le réveil de Neymar, auteur d'un doublé de grande classe, mais aussi sur un Kylian Mbappé, auteur du troisième but de la soirée pour son équipe. Auteurs de deux buts en toute fin de rencontre, les Bordelais se sont réveillés trop tardivement.



Trois jours après être allé arracher un nul sur la pelouse du RB Leipzig en phase de groupes de la Ligue des champions (2-2), le PSG s'est présenté en Gironde sans Lionel Messi, blessé et préservé avant d'aller rejoindre la sélection argentine. Pas de quoi perturber Neymar et Kylian Mbappé qui ont régalé, d'abord à la 26e minute avec l'ouverture du score du Brésilien sur un service du Français (1-0). Rebelote avec les deux mêmes acteurs dans le même rôle vingt minutes plus tard pour permettre à Paris de faire le break (0-2, 43e).



A son aise, Kylian Mbappé a ensuite troqué son costume de passeur pour endosser celui de troisième buteur parisien peu après l'heure de jeu (0-3, 63e). Victoire déjà assurée pour les visiteurs ? Pas si sûr que ça, d'autant que les Girondins ont fini par se réveiller et sur une mauvaise relance adverse, ont réduit une première fois l'écart grâce à Alberth Elis (1-3, 78e). Transcendés par le soutien d'un public brusquement réveillé, les hommes de Vladimir Petkovic ont même marqué une deuxième fois, dans les arrêts de jeu, par l’intermédiaire de M'Baye Niang (2-3, 90e+2).

Bordeaux toujours en danger

En fusion, le Matmut Atlantique a malheureusement dû se calmer très rapidement, avec le coup de sifflet finale de Monsieur Buquet entérinant la victoire parisienne (2-3). Si Bordeaux s'était réveillé un peu plus tôt, peut-être aurait-il pu inquiéter encore davantage le Paris Saint-Germain. Au classement, le club de la capitale reste leader avec dix unités d'avance sur Lens, sont premier poursuivant. Bordeaux reste quant à lui 16e, avec trois petits points d'avance sur le barragiste brestois.