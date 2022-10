L1 (J13) : Lyon poursuit son redressement en dominant Lille

L'OL a fait le coup parfait

Appelé à nager dans les mêmes eaux cette saison, Lyon et Lille partagent bien des similitudes. Une inconstance certaine depuis le lever de rideau, et un style offensif sous la griffe de deux techniciens, Laurent Blanc et Paulo Fonseca, réputés pour leurs préceptes de jeu. Mais il ne faut pas s'y tromper : c'est bien le LOSC, septième, qui abordait ce choc de la 13eme journée dans un costume de favori contre un OL encore convalescent. En cas de victoire, cette formation nordiste impressionnante depuis un mois pouvait même dépasser Marseille pour s'installer dans le Top 5. Lyon, de son côté, devait confirmer ses progrès naissants. Laurent Blanc avait ainsi misé sur la continuité dans son approche tactique avec un 3-4-1-2 articulé autour du tandem Lacazette-Dembélé, soutenu aux avant-postes par Aouar dans un rôle de meneur de jeu axial. Thiago Mendes débutait dans l'entre-jeu avec Caqueret, tandis que Gusto et Tagliafico enchaînaient dans des rôles de pistons sur les côtés. Dans les rangs lillois, Fonseca s'appuyait encore sur un schéma en 4-2-3-1 avec l'inévitable David en pointe. Le Canadien était soutenu par Gomes, Cabella et Weah dans l'animation offensive. Après un round d'observation, ce sont les Dogues qui ont imposé leur jeu, grâce à un excellent pressing pour être très efficace à la récupération du ballon. Une attitude collective qui aurait dû se matérialiser au tableau d'affichage. Car sans un Anthony Lopes des grands soirs, l'OL aurait certainement couru après le score dans ce match. Le premier acte a même été à sens unique.Après deux premières alertes pour David (9eme) et Weah (12eme), les Lyonnais ont eu une vraie sueur froide sur une nouvelle tentative de l'excellent buteur canadien, dont le tir piqué s'est écrasé sur la barre (32eme). Il manquait beaucoup de choses aux Lyonnais pour rivaliser avec cette équipe plus huilée, plus incisive. Au retour des vestiaires, les Lillois ont d'ailleurs continué à faire défiler les vagues dans la surface lyonnaise, et Lopes s'est encore interposé, face à Angel Gomes (60eme) puis David (73eme). Il ne manquait qu'un petit but à l'OL pour réaliser le coup parfait. Il est intervenu dans la continuité de cette dernière frayeur, sur un contre bien mené et conclu par un centre au cordeau de Tagliafico, dont l'offrande a été exploitée par Lacazette, buteur opportuniste (1-0, 74eme). Lyon a souffert jusqu'au bout dans ce match, avant de souffler, au bout de la nuit, après une dernière envolée de Lopes (88eme). Si l'OL version Blanc enchaîne avec un second succès pour recoller aux talons de son adversaire, il faudra encore attendre pour un premier match référence. La qualité de l'opposition ne suffira pas à masquer un contenu encore très perfectible. Le chantier reste important. Pour le LOSC, en revanche, c'est un petit coup d'arrêt.