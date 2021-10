L1 (J12) : Tout savoir sur Metz - Saint-Etienne

Duel de la peur en bas de tableau. Metz, 19e avec 6 points, reçoit l'ASSE, dernier avec 5 unités. Les deux lanternes rouges ne s'en sortent pas même si les Grenats ont déjà gagné un match cette saison, au contraire des Verts. Ce sont les deux pires défenses de Ligue 1 qui s'affrontent.

Les stats à connaître (avec Opta)

St Etienne a remporté 55 matches contre Metz en Ligue 1 (24 nuls, 23 défaites), il n’y a que Marseille qui a battu plus souvent un même adversaire dans l’histoire du championnat (56 v Nice et 56 v… Metz).



Metz a remporté chacune de ses 3 dernières réceptions de St Etienne en Ligue 1 mais n'a jamais fait la passe de 4 contre cet adversaire à domicile dans l'élite.



St Etienne n’a gagné aucun de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (6 nuls, 7 défaites) et peut, s’il ne bat pas Metz, établir la plus longue disette de son histoire dans l’élite (13 également entre juillet et septembre 1988).



St Etienne n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches face à une équipe située à une des 2 dernières places de Ligue 1, s’inclinant notamment lors des 3 plus récents.



Metz n’a gagné que 2 de ses 22 derniers matches de Ligue 1 (6 nuls, 14 défaites), alors qu’il s’était imposé à 9 reprises lors de ses 21 premiers depuis le retour de Frédéric Antonetti sur son banc en octobre 2020 (7 nuls, 5 revers).



Metz n’a gagné aucune de ses 13 dernières réceptions en Ligue 1 (4 nuls, 9 revers), plus longue disette en cours. C’est la plus longue série sans victoire à domicile pour le club lorrain dans son histoire en L1.



Metz a encaissé 26 buts après 11 rencontres de Ligue 1 2021/22, soit son pire total à ce stade d’un exercice dans l’élite depuis 1949/50 (37 buts encaissés, 18e et relégué en fin de saison).



St Etienne est la seule équipe qui affiche moins de 10% de tirs convertis en buts en Ligue 1 cette saison (8% - 11/137).



St Etienne est l'équipe que l'entraîneur de Metz Frédéric Antonetti a battu le plus souvent en Ligue 1 : 13 fois en 29 matches (8 nuls, 8 défaites).



Claude Puel n’affiche que 1.06 point par match avec St Etienne en moyenne en Ligue 1 (69 rencontres sur le banc des Verts), son plus mauvais ratio en tant qu’entraîneur dans les 5 grands championnats (le 2e étant 1.21 avec Southampton lors de la saison 2016/17).