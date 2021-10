L1 (J11) : Tout savoir sur Saint-Etienne - Angers

Le petit rayon de soleil aperçu lors du derby n'a pas duré pour l'ASSE, qui a rechuté dès la journée suivante. Les Verts sont toujours derniers du championnat, à la recherche de leur première victoire. Après trois rencontres sans défaite, Angers s'est également incliné à Paris, avec un penalty généreusement accordé au club francilien.

Les stats à connaître (avec Opta)

St Etienne est invaincu lors de ses 13 dernières réceptions d’Angers en Ligue 1 (9 victoires, 4 nuls). Le dernier succès du SCO en terres stéphanoises dans l’élite remonte à avril 1972 (1-0).



St Etienne reste sur 12 rencontres sans succès en Ligue 1 (5 nuls, 7 défaites) et pourrait égaler la pire série de son histoire réalisée entre juillet et septembre 1988 (13).



C’est seulement la 2e fois de son histoire que St Etienne ne remporte aucun de ses 10 premiers matches d’une saison de Ligue 1 après 1988/89 (14e en fin d’exercice). 9 des 14 clubs qui ont connu un tel départ au 21e siècle sont descendus en Ligue 2 en fin de saison.



St Etienne n’a remporté aucune de ses 5 premières réceptions en Ligue 1 2021/22 (3 nuls, 2 défaites). S’il ne s’impose pas face à Angers, il égalera le pire début de saison à domicile de son histoire dans l’élite qui date de 1988/89 (aucun succès lors de ses 6 premières réceptions).



Lanterne rouge de Ligue 1, St Etienne affiche la moins bonne défense (23 buts encaissés) sur l’exercice en cours. Il fallait d’ailleurs remonter à 1958/59 pour voir Les Verts encaisser au moins autant de buts après 10 rencontres d’une saison de l’élite (28 buts encaissés).



Angers est l’équipe qui a subi le moins de tirs en Ligue 1 cette saison (83 – 52 dans la surface, 31 depuis l’extérieur de la surface).



L’attaquant de St Etienne Wahbi Khazri est le seul joueur qui a marqué plus de 50% des buts de son équipe en Ligue 1 cette saison (5/9).



Thomas Mangani pourrait disputer son 300e match en Ligue 1 (200 avec Angers, 58 avec Nancy, 41 avec Monaco) et deviendrait le 8e joueur de champ actuellement en Ligue 1 à atteindre ce palier après Briand, Payet, Morel, Boudebouz, Lemoine, André et Hamouma.



Le latéral droit d’Angers Vincent Manceau est le défenseur évoluant actuellement en Ligue 1 qui a disputé le plus de rencontres sans jamais se faire expulser dans l’élite (183).



Angers est l’équipe que l’entraîneur de St Etienne Claude Puel a affrontée le plus souvent sans jamais s’incliner en Ligue 1 parmi les pensionnaires actuels de l’élite (4 fois – 2 victoires, 2 nuls).