L1 (J11) : Tout savoir sur Rennes - Strasbourg

Rennes est sur une très belle série en Ligue 1, avec quatre rencontres de suite sans défaite, dont trois victoires. Strasbourg, qui ne compte qu'un point de moins que le club breton n'a de son côté perdu qu'un seul de ses cinq derniers matches et fait partie des cinq équipes qui comptent 14 points avant cette journée.

Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes est invaincu lors de ses 4 dernières rencontres face à Strasbourg en Ligue 1 (3 succès, 1 nul), mais n’a plus connu meilleure série face à cet adversaire dans l’élite depuis août 1983-janvier 1995 (6).



Rennes reste sur 2 succès consécutifs en Ligue 1 (2-0 v Paris, 3-0 v Metz), sa meilleure série dans l’élite depuis avril 2021 (3). C’est la meilleure série du genre parmi les pensionnaires actuels de L1.



Rennes a remporté 7 matches de Ligue 1 à domicile depuis l’arrivée de Bruno Génésio le 4 mars dernier (2 nuls, 1 défaite), seuls Paris et Marseille font mieux sur la période (8).



Strasbourg a marqué lors de chacun de ses 8 derniers matches de Ligue 1 à l’extérieur (12 buts), sa meilleure série du genre dans l’élite depuis novembre 2005-mai 2006 (11) et la meilleure série en cours.



Seul Paris (24) a inscrit plus de buts que Strasbourg en Ligue 1 2021/22 (18). Le RCSA égale ainsi sa meilleure performance du genre après 10 matches d’une saison au 21e siècle (18 également en 2018/19).



Rennes pourrait aligner le même XI de départ pour la 4e fois consécutive en Ligue 1 – ce qui serait une première pour le club breton en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition en 2006/07.



Les joueurs de -20 ans de Rennes ont cumulé 1465 minutes de jeu en Ligue 1 2021/22, un record pour une équipe des 5 grands championnats européens depuis le début de saison.



Le milieu de Rennes Flavien Tait est à l’origine de 13 séquences de passes se terminant par un tir en Ligue 1 cette saison – total le plus élevé avec Lucas Paqueta.



Ludovic Ajorque a été décisif lors de chacun des 5 derniers matches avec Strasbourg en Ligue 1 (3 buts, 3 assists) et pourrait devenir le 1er joueur du RCSAà réussir la passe de 6 depuis qu’Opta analyse la compétition en 2006/07.



Cette rencontre verra s’affronter les 2 entraîneurs qui affichent le meilleur pourcentage de victoires sur le banc de Rennes dans l’histoire du club en Ligue 1 : Bruno Génésio (47.6% - 10/21) et l’actuel entraîneur de Strasbourg Julien Stéphan, qui a dirigé les Rouge et Noir entre 2018 et 2021 (44.2% - 34/77).