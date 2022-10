L1 (J11) : Tout savoir sur PSG - OM

Le PSG prépare son choc face à l'ennemi juré dans un contexte plus que brûlant, avec l'affaire Kylian Mbappé et tout ce qui en a découlé. Le sportif semble très loin mais la menace est réelle : Paris n'a que trois points d'avance sur l'OM au classement. Un club phocéen qui reste sur une défaite surprise face à Ajaccio en L1, mais qui s'est rattrapé à Lisbonne en Ligue des champions.

Les stats à connaître (avec Opta)

Paris et Marseille s’affrontent en étant tous 2 dans le Top 3 du classement pour la 3e fois consécutive (Paris 1er et Marseille 3e à la J11 et Paris 1er Marseille 2e à la J32 la saison passée), autant que lors des 13 précédents matches de Ligue 1 entre les 2 équipes.



Paris n’a perdu qu’un seul de ses 25 derniers matches contre Marseille toutes compétitions confondues (20 victoires, 4 nuls), en septembre 2020 en Ligue 1 (0-1).



Paris est invaincu lors de ses 19 derniers matches de Ligue 1 (14 victoires, 5 nuls), sa plus longue série d’invincibilité dans l’élite depuis mai 2018-janvier 2019 (21).



Battu par Ajaccio lors de la dernière journée, Marseille a subi sa 1re défaite de la saison en L1, mais n’a plus enchaîné 2 revers de suite dans l’élite depuis septembre-octobre 2021 (2). L’OM affiche toutefois 23 points après 10 matches, le 3e meilleur début de saison de son histoire après 1998/99 (24 – 2 e au final) et 2014/15 (25 – 4 e au final).



Marseille est invaincu en 4 déplacements de Ligue 1 cette saison (3 victoires, 1 nul), aucune équipe n’ayant encaissé moins de buts que l’OM à l’extérieur (1). Marseille est par ailleurs la seule équipe avec Monaco et Paris à ne pas avoir été mené au score une seule minute en déplacement en Ligue 1 2022/23.



Christophe Galtier n’a gagné que 4 de ses 25 confrontations contre l’OM en Ligue 1 (10 nuls, 11 défaites), soit un ratio de 16% de victoires. Seul Auxerre (4 nuls et 1 défaite en 5 matches) réussit moins bien à l’entraîneur de Paris.