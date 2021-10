L1 (J11) : Tout savoir sur Nice - Lyon

Après deux victoires de rang, Nice a chuté face à Clermont en décevant grandement dans le contenu le week-end dernier. Réaction obligatoire, donc, pour des Aiglons qui affronteront un OL plutôt en confiance puisqu'invaincu sur ses quatre derniers matches de Ligue 1. Et tombeur de l'AS Monaco, un concurrent direct, samedi dernier.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nice a perdu 45 matches dans son histoire face à Lyon en Ligue 1 (sur 102 rencontres) – ne faisant pire que face à Marseille (56) et Bordeaux (47).



Nice a remporté 4 de ses 6 derniers matches à domicile face à Lyon en Ligue 1 (2 défaites), soit autant que lors de ses 20 rencontres précédentes face à cet adversaire sur ses terres en L1 (6 nuls, 10 défaites).



Nice a marqué lors de chacun de ses 7 derniers matches face à Lyon en Ligue 1 (11 buts inscrits) – mais n’a jamais connu plus longue série face à cet adversaire dans l’élite.



Lyon est invaincu lors de 4 matches consécutifs en Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls) et n’a plus fait mieux depuis septembre 2020-janvier 2021 (16). C’est la meilleure série en cours pour une équipe dans l’élite en compagnie de Rennes.



Nice n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches à domicile en Ligue 1 (6 succès, 3 nuls), c’était face à Strasbourg le 16 mai dernier (0-2).



Lyon s’est incliné lors de 2 de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (1 succès, 1 nul) – après être resté invaincu lors des 17 précédents (11 succès, 6 nuls).



Lyon a cadré 56 tirs en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. L’OL reste sur 2 buts sur ses 2 dernières tentatives cadrées, soit autant que lors de ses 13 précédentes.



Seul Robert Lewandowski (9.5 xG) affiche une plus haute valeur Expected Goals que l’attaquant de Nice Amine Gouiri (7.18 xG) parmi les joueurs des 5 grands championnats européens cette saison.



L’attaquant de Lyon Karl Toko Ekambi a inscrit 6 buts face à Nice en Ligue 1, soit sa proie préférée dans l’élite. Il a marqué 2 buts lors de ses 3 derniers matches dans l’élite, soit autant que lors des 18 précédents.



L’actuel entraineur de Nice Christophe Galtier affiche 39 victoires à domicile en Ligue 1 depuis 2018 (en 67 rencontres) – soit le meilleur total pour un coach sur la période.