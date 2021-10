L1 (J11) : Tout savoir sur Lille - Brest

Alors qu'il s'est incliné en championnat le week-end dernier, le LOSC n'a ensuite pu faire mieux qu'un match nul et vierge contre Séville en Ligue des champions. Le club nordiste patine et doit remettre la marche avant pour regagner la première partie de tableau. Bien plus bas, Brest lutte pour son maintien, toujours à la recherche de sa première victoire.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lille a remporté 80% de ses matches à domicile face à Brest en Ligue 1 (12/15), soit son plus haut pourcentage de succès face à une équipe reçue au moins 10 fois dans l’élite.



Lille n’a encaissé aucun but lors de ses 4 derniers matches à domicile face à Brest en Ligue 1, soit sa meilleure série en cours sur ses terres face à une équipe actuellement dans l’élite.



Le tenant du titre Lille a perdu 4 de ses 10 matches de Ligue 1 en 2021/22 (4 victoires, 2 nuls), soit déjà 1 de plus que sur l’ensemble de la saison dernière (3).



Brest n’a gagné aucun de ses 14 derniers matches de Ligue 1 (6 nuls, 8 défaites), pire série en cours et sa plus longue disette depuis mars 2013-août 2019 (14 également). Avec seulement 5 points au compteur après 10 rencontres, Brest a signé le 2e pire début de saison de son histoire derrière 1979/80 (2 pts au même stade).



Lille a remporté chacune de ses 3 dernières réceptions en Ligue 1 (2-1 v Montpellier, 2-1 v Reims et 2-0 v Marseille) et a l’occasion de réaliser sa meilleure série sur ses terres dans l’élite depuis avril-septembre 2019 (8).



Lille a encaissé 15 buts en 10 matches de Ligue 1 cette saison – égalant le pire total à ce stade pour un tenant du titre au 21e siècle (Nantes en 2001/02 et Montpellier en 2012/13).



Brest a marqué lors de chacun de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (les 10 premiers de la saison, seule équipe à le faire) et a l’occasion de réaliser la meilleure série de son histoire dans l’élite.



Brest a réussi 60 centres en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé. Toutefois, seuls 2 ont été transformés en but (Le Douaron contre Rennes le 15 août et Chardonnet le 19 septembre à Clermont).



Aucun joueur n’a manqué plus de grosses occasions que les attaquants de Lille Jonathan David et Burak Yilmaz en Ligue 1 cette saison (8 chacun).



L’attaquant de Brest Steve Mounié est le joueur qui a commis le plus de fautes sans écoper du moindre carton en Ligue 1 cette saison (17 fautes).