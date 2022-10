L1 (J11) : Tout savoir sur Lens - Montpellier

Lens a vu sa très belle série d'invincibilité prendre fin lors du derby du LOSC le week-end dernier, et veut se relever du haut de sa 4e place, alors que son entraîneur Franck Haise vient d'être promu manager général. Montpellier reste de son côté sur deux défaites de rang et a bien du mal à trouver son rythme cette saison. Neuf points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lens n’a perdu qu’un seul de ses 18 derniers matches de Ligue 1 (11 victoires, 6 nuls), mais c’était le dernier en date contre Lille (0-1). Il faut remonter à janvier-février dernier pour voir Lens perdre 2 matches de suite dans l’élite (v Marseille puis Lorient).



Montpellier a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1, à chaque fois par 2 buts d’écart (2-4 à Toulouse, 0- 2 v Monaco). Le MHSC n’a jamais perdu 3 matches de rang cette saison dans l’élite.



Montpellier occupe actuellement la 10e place de Ligue 1 malgré 21 buts encaissés (21 buts marqués également). Le MHSC est la 1re équipe à se trouver dans la 1re partie de tableau après 10 matches malgré au moins 21 buts encaissés depuis Lens en 1976/77 (4e malgré 21 buts concédés – 2 e en fin de saison).



Lens n’a perdu aucun de ses 10 derniers matches à domicile en Ligue 1 (8 victoires, 2 nuls), remportant les 5 derniers, meilleure série en cours dans l’élite. Le Racing est par ailleurs la seule équipe à ne pas encore avoir été mené la moindre minute à domicile en Ligue 1 cette saison.



Les défenseurs de Lens Facundo Medina et Kevin Danso se sont échangé 342 passes en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre binôme.