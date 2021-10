L1 (J11) : Lille et Brest se neutralisent

Honorat a eu les occasions

Une semaine après avoir chuté face à Clermont lors de la dernière journée de championnat (0-1), Lille n'a pas fait mieux qu'un match nul ce samedi face au mal classé brestois (1-1, 11eme journée de Ligue 1). Avec, toutes compétitions confondues, le club nordiste est à nouveau dans une spirale peu encourageante. Face à Brest, il a même frôlé la catastrophe.Le match avait pourtant bien débuté pour des Dogues mordants et inspirés offensivement. Si la reprise de Xeka sur un centre parfait de Burak Yilmaz est ainsi passée juste à côté du cadre breton (8eme), le. Devant au tableau d'affichage, Lille a continué d'appuyer sur le champignon et de se procurer des occasions (23eme et 25eme), sans parvenir à faire le break.A l'inverse, le Stade Brestois a profité d'un contre rondement mené pour égaliser, un peu contre le cours du match, sur un. De quoi rejoindre les vestiaires sur un score de parité, et repartir en seconde période avec la volonté de créer la surprise.Une surprise qui aurait pu se produire à trois reprises notamment, à chaque fois sur des. En face, les Lillois n'ont pas eu les ressources suffisantes pour arracher la victoire, avec un manque de réussite criant dans le dernier geste, avec un Timothy Weah pas à son avantage au moment de conclure (66eme et 82eme). Au classement, Lille est un très provisoire 9eme, tandis que Brest est 18eme. Dans une semaine, les Nordistes iront à Paris quand les Bretons auront aussi droit à un gros match. Ce sera contre Monaco.