L1 (J11) : Lens se paie Montpellier

Les Lensois allaient-ils rebondir ? Défaits le week-end dernier dans le derby contre Lille (1-0) pour leur tout premier revers de la saison, les Artésiens devaient rebondir. Face à eux, un MHSC qui a du mal cette saison.. La première mèche était allumée à la 23e minute, quand Estève ratait la lucarne opposée de la tête. Trois minutes plus tard, Frankowski tentait. Et sa reprise pied droit était toute proche du montant de Montpellier. À la 35e minute, Openda tirait sur Omlin qui était bien sorti à sa rencontre et bloquait le ballon en deux temps. Lens monopolisait le cuir avec trop de déchet en attaque et le score était toujours de 0-0 au repos.En seconde période, les Lensois restaient constamment dans le camp de Montpellier, sans que cela ne leur profite. Les occasions concrètes se faisant rares. Mais à la 67e minute, les Sang et or ouvraient enfin le score. Savanier interceptait un ballon et se retournait pour trouver en retrait son portier.À dix minutes de la fin, Lens ratait le break. David Pereira Da Costa arrivait à droite dans la surface et croisait un peu trop son tir en angle fermé. Quelques instants plus tard, Omlin détournait au sol de la main gauche une tentative signée Machado. 1-0, c'était néanmoins le score final. Les Sang et Or de Franck Haise renouent avec la victoire et grimpent provisoirement à la troisième place, devant l'OM qui se déplace à Paris dimanche.