L1 (J11) : Le match de la peur pour Nantes

C’était un match de la peur entre les deux derniers du championnat et c’est le FC Nantes qui en est sorti vainqueur (4-1), s’offrant un bon bol d’air - après sept rencontres sans victoire toutes compétitions confondues - et une 14eme place au classement. De son côté, Brest, toujours dernier et qui a passé la partie à se saborder, continue de couler malgré l’éviction de Michel Der Zakarian.

Après un CSC évité de peu pour Jere Uronen dès la 2eme minute, deux joueurs se sont illustrés - pour des raisons diverses - au cours de ce premier acte . Noah Fadiga, coupable d’une faute de main dans sa surface sur un centre de Moses Simon mais tout heureux de voir son portier Marco Bizot stopper le pétard de Ludovic Blas (12eme), s’est ensuite remis la tête à l’endroit en ouvrant le score contre le cours du jeu, après une montée plein axe et un enchainement heureux sur une remise de Mathias Pereira Lage (18eme). Puis, après une grosse parade d’Alban Lafont sur une reprise à bout portant de Pierre Lees-Melou (23eme), c’est Ignatius Ganago, transparent dans la première demi-heure, qui a permis aux Canaris de retourner la situation en quelques secondes seulement : le Camerounais a obtenu le deuxième penalty nantais en étant accroché par ce même Lees-Melou, permettant à Simon d’égaliser (35eme, après une bataille avec Mostafa Mohamed pour savoir l’identité du tireur) et a ensuite réalisé un pressing d’enfer sur Achraf Dari, dès la remise en jeu, pour planter le deuxième (36eme).