L1 (J10) : Tout savoir sur PSG - Angers

De retour après la trêve internationale, le PSG va devoir se relever de sa première défaite de la saison, lors de la 9e journée, à Rennes. Le club francilien devra pour cela faire tomber Angers, toujours 4e de Ligue 1, qui reste sur trois matches sans défaite et qui n'a perdu qu'une fois sur ses cinq dernières sorties. Huit points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Paris n’a perduen Ligue 1 (14 victoires, 7 nuls), sa meilleure série d’invincibilité contre un même adversaire dans l’élite. Le dernier revers du PSG contre les Angevins remonte au 12 janvier 1975 (1-3).Angers a perdu(15/25), son 2e pire pourcentage contre un même adversaire dans l’élite derrière Nantes (62% - 28/45).Paris n’a perdu(14 victoires, 1 nul), mais c’était le plus récent à Rennes le 3 octobre (0-2). Le PSG n’a plus perdu 2 rencontres consécutives dans l’élite depuis septembre 2020 (2).Angers n’a remporté que(6 nuls et autant de défaites), c’était à Metz en mars (1-0) et à Strasbourg en août (2-0).Paris est la seule équipe à n’avoir effectuéde ses matches en Ligue 1 cette saison.Paris et Angers sont les 2 équipes ayant inscrit len Ligue 1 cette saison (5).Paris (59 minutes et 49 secondes) et Angers (58’40’’) sont les 2 équipes dont les matches produisenten Ligue 1 cette saison.Kylian Mbappé est resté muet lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1,(6). Aucune de ses 17 dernières tentatives avec Paris en L1 n’a trouvé le chemin des filets (1.94 xG au total).Vincent Manceau et Jimmy Cabot d’Angers sont les 2 joueurs ayant échangé(320 – 186 du 1er, 134 du 2nd).L’attaquant d’Angers Mohamed-Ali Cho a déjà disputé 1(30 matches), c’est plus du double de tout autre joueur des 5 grands championnats né en 2004 ou après.