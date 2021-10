L1 (J10) : Tout savoir sur Marseille - Lorient

Marseille n'y arrive plus en Ligue 1, où le club phocéen reste sur trois matches sans victoire et deux défaites de rang. Le club olympien a abandonné sa place dans le top 4 et affronte un FC Lorient loin d'être facile à jouer. Les Merlus sont d'ailleurs à égalité de points avec l'OM, qui compte toutefois un match de retard.

Les stats à connaître (avec Opta)

Aucune équipe n’a plus souvent battu Lorient en Ligue 1 que Marseille (15 succès en 28 rencontres).



Marseille a perdu chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (2-3 v Lens et 0-2 v Lille), soit autant que lors de ses 17 premières rencontres dans l’élite sous les ordres de Jorge Sampaoli (10 victoires, 5 nuls).



Lorient n’a perdu aucun de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 4 nuls), sa meilleure série dans l’élite depuis mars-mai 2014 (7).



Marseille n’a perdu qu’un seul de ses 12 derniers matches à domicile en Ligue 1 (8 victoires, 3 nuls), c’était le dernier en date contre Lens le 26 septembre (2-3). L’OM a marqué lors de chacune de ces rencontres pour un total de 26 buts.



Lorient reste sur 20 matches sans victoire en déplacement en Ligue 1 (11 nuls, 9 défaites), plus longue série en cours – cela égale sa pire disette à l’extérieur dans l’élite (précédemment réalisée entre août 2011 et août 2012).



Marseille et Lorient sont 2 des 3 équipes qui n’ont pas encore marqué à la suite d’un corner en Ligue 1 cette saison (en compagnie de Monaco).



Marseille est l’équipe qui affiche le plus haut pourcentage de passes réussies vers les 30 derniers mètres en Ligue 1 cette saison (79% - 871/1103) alors que Lorient affiche le plus faible en la matière en 2021/22 (60% - 520/855).



Lorient est l’équipe qui affiche la meilleure différence entre ses buts encaissés et ses Expected Goals contre en Ligue 1 cette saison (+5.9 – 9 buts encaissés pour 14.9 xG contre) alors que les Merlus avaient la pire différence en la matière lors de la saison 2020/21 (-14.8 – 68 buts encaissés pour 53.2 xG contre).



Armand Laurienté (15) et Dimitri Payet (12) sont les 2 joueurs qui ont tenté le plus de coups francs directs en Ligue 1 en 2021.Le milieu offensif de Lorient (3) et celui de Marseille (2) sont parmi les 3 joueurs à avoir marqué plusieurs fois sur CF direct cette année (avec Jonathan Clauss, 2).



Les défenseurs de Lorient Julien Laporte (58) et Houboulang Mendes (51) sont les 2 joueurs ayant effectué le plus de dégagements défensifs en Ligue 1 cette saison. Le second est également celui qui a bloqué le plus de tirs dans l’élite en 2021/22 (11).