L1 (J10) : Tout savoir sur Lyon - Toulouse

Lyon est la pire équipe de Ligue 1 du moment, avec une série de défaites qui s'est étirée à quatre après le revers à Lens dimanche (1-0). Le club rhodanien est déjà loin de la course au podium, et Peter Bosz ne trouve pas la clé. Toulouse, de son côté, a remporté deux de ses trois derniers matches et se rapproche de la première partie de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon n’a plus perdu à domicile en Ligue 1 contre Toulouse depuis le 18 mai 1966, restant sur 27 réceptions du TFC sans défaite (21 victoires, 6 nuls). C’est la 2e plus longue série actuelle entre 2 clubs présents dans l’élite en 2022/23, derrière les 31 réceptions sans défaite de Paris contre Strasbourg (en 31 rencontres).



Lyon est invaincu lors de ses 16 derniers matches contre une équipe promue en Ligue 1 (11 victoires, 5 nuls), soit depuis un revers 1-0 à Reims en août 2018.



S’il bat Lyon, Toulouse décrocherait sa 4e victoire de la saison en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), ce qui serait déjà mieux que lors de son précédent exercice dans l’élite (3 victoires en 28 rencontres en 2019/20).



Toulouse a perdu 12 de ses 14 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul). Après un succès 3-0 lors de son premier de la saison à Troyes, le TFC n’a marqué que 2 fois lors des 3 suivants, tout en concédant 7 buts.



Lyon est l’équipe qui compte le plus de buts depuis l’intérieur de la surface (16) en Ligue 1 cette saison sans en avoir marqué un seul depuis l’extérieur. Cependant, contre Lens dimanche dernier, l’OL n’a pas tenté le moindre tir depuis la surface adverse, une 1re depuis qu’Opta analyse ces données (2006/07).