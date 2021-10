L1 (J10) : Tout savoir sur Bordeaux - Nantes

Bordeaux restait sur trois matches sans défaite, mais a rechuté à l'occasion de la 9e journée, juste avant la trêve. Les Girondins sont donc toujours dans une position fragile, à la 16e place. De son côté, le FC Nantes a remporté 3 de ses 4 derniers matches et occupe une intéressante 9e place, à 3 petits points du top 4.

Les stats à connaître (avec Opta)

Bordeaux a perdu 2 de ses 5 derniers matches face à Nantes en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), soit autant que sur les 13 précédents face à cet adversaire dans l’élite (8 victoires, 3 nuls).



Bordeaux n’a perdu aucun de ses 7 derniers matches à domicile face à Nantes en Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls), gardant sa cage inviolée à 5 reprises au cours de cette série.



Bordeaux affiche 7 points après 9 matches de Ligue 1 2021/22, son 3e plus faible total à ce stade d’une saison après 1946/47 (6) et 1972/73 (5) en comptant trois points pour une victoire.



Nantes a remporté 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 défaite), après n’avoir gagné qu’un seul des 6 précédents (1 nul, 4 défaites).



Bordeaux n’a remporté aucune de ses 4 réceptions en Ligue 1 2021/22 (2 nuls, 2 défaites) et pourrait débuter une saison par 5 rencontres sans victoire à domicile pour la 3e fois dans son histoire dans l’élite après 1972/73 et 2011/12.



Nantes n’a gardé sa cage inviolée qu’à une seule occasion lors de ses 18 derniers déplacements en Ligue 1 (26 buts encaissés), c’était à Dijon le 16 mai (4-0).



Nantes est l’équipe qui affiche le plus faible pourcentage de touches réussies en Ligue 1 cette saison (81.6% - 173/212).



L’arrière droit de Bordeaux Timothée Pembélé est le défenseur qui a réussi le plus de dribbles en Ligue 1 cette saison (25).



Le gardien de Nantes Alban Lafont est le joueur qui affiche le plus grand nombre de « buts évités » grâce à ses arrêts en Ligue 1 cette saison selon les Expected Goals on target, n’encaissant que 10 buts pour 13.5 xGot subis (+3.5).



Le défenseur de Nantes Nicolas Pallois a remporté 74% de ses duels en Ligue 1 cette saison (42/57), plus que tout autre joueur ayant disputé au moins 25 duels en 2021/22.