L1 (J10) : Montpellier fait tomber Lens

Le piège montpelliérain s'est refermé sur Franck Haise et ses hommes. Montpellier, qui n'avait plus goûté à la victoire depuis le 12 septembre et une victoire face à Saint-Etienne (2-0), relance la machine au terme d'un match de qualité et d'une belle prestation collective. Dès les premières minutes, les locaux ont pris les choses en main avec diverses opportunités aux abords de la surface de Jean-Louis Leca. Avec notamment deux occasions en l'espace d'une minute, avec tout d'abord Stephy Mavididi qui frôle le cadre, mais surtout avec la reprise de Valère Germain sur le poteau droit (8eme) ! Malmené par Montpellier, Lens n'arrive pas à inquiéter la défense lensoise, à part sur un coup de pied arrêté ! Sur un coup-franc, Jonathan Clauss est tout proche de débloquer le match, mais le piston droit a vu Jonas Omlin réaliser une superbe parade pour garder ce score nul et vierge. Dominateurs dans l'ensemble de cette première période, les Montpelliérains ne vont pas réussir à rentrer aux vestiaires devant malgré une nouvelle frappe de Mavididi, bien sortie par le portier lensois.

Le chef d'orchestre Savanier

Comme en première période Montpellier va prendre l'ascendant dès les premières minutes et même les premières secondes avec l'ouverture du score dès la 46eme minute ! Après un ballon gratté par Florent Mollet, Téji Savanier délivre un superbe ballon dans le dos de la défense pour Stephy Mavididi. L'Anglais remporte son duel face à Leca et fait exploser la Mosson ! Lens est à terre mais respire encore... Ce but encaissé va réveiller les Sang et Or, mais Arnaud Kalimuendo va être soit trop court, soit malheureux dans la surface adverse, avec notamment un festival côté gauche qui se termine avec une frappe à quelques centimètres de la barre transversale (60eme). Devant au tableau d'affichage Montpellier va commencer à reculer, mais un homme va, de par son talent, briller dans cette seconde période. Sans surprise, il s'agit de Téji Savanier. Passeur décisif sur l'ouverture du score, le meneur de jeu français va réaliser une action de classe mondial juste après l'heure de jeu. Après avoir effacé trois adversaires, il remonte le terrain avant de servir Germain. Peu trouvé ce dimanche, l'attaquant va buter sur un Leca inspiré. Inspiré comme sur une des rares frappes de Savanier ce jour (85eme), une frappe à quelques centimètres de faire mouche grâce à un gros effet.

Des regrets pour Lens

Derrière, la fin de match va être à sens unique. Réduit à 10 après l'expulsion de Jordan Ferri (86eme), Montpellier va subir devant son but. Les Lensois vont être rattrapés par leur maladresse avec tout d'abord la tête de Corentin Jean juste au-dessus (88eme), puis celle de Wesley Saïd à quelques centimètres de pousser un centre de Charles Boli au fond (90eme). Mais la plus grosse occasion lensoise arrive dans les dernières secondes, à la 92eme. Après un gros travail de Seko Fofana sur le côté droit, Cheick Doucouré envoie une grosse frappe du pied droit au ras du poteau, mais le gardien suisse du MHSC se détend de tout son long pour préserver le clean sheet ! Montpellier s'impose à domicile et remonte à la 13eme place du championnat ! Dauphin du PSG, Lens cale et voit les Parisiens compter désormais neuf points d'avance et s'envoler un peu plus vers le titre.