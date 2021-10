L1 (J10) : Bordeaux et Nantes se neutralisent dans le derby

Le coup était parfait : un bijou de l'attaquant sud-coréen Hwang Ui-jo peu après l’heure de jeu, une suprématie réaffirmée dans le derby de l’Atlantique contre Nantes (actuellement en milieu de tableau) et une première victoire à domicile cette saison pour fêter les 140 ans du club. Bordeaux a touché du doigt ce scénario ce dimanche après-midi, mais Pedro Chirivella a égalisé à l’entrée du dernier quart d’heure et les deux rivaux se sont séparés sur un score nul plutôt logique (1-1), ce qui laisse finalement les Girondins à la 17eme place de Ligue 1.

Hwang dans tous les bons coups

Tout s’est joué dans un deuxième acte débridé, même si le premier a également été animé avec une moitié de période pour chaque écurie. Les locaux ont avancé leurs pions en entame de match avec un Hwang déjà dangereux mais butant sur la barre (17eme), puis les Canaris sont entrés dans leur match et ont bien fini avant la pause, Randal Kolo Muani manquant notamment un face à face avec Benoît Costil (42eme). Après cela, Hwang a régalé le Matmut Atlantique, l’enceinte bordelaise, en enroulant un délicieux ballon dans le petit filet d’Alban Lafont (62eme).

Corchia, le détonateur

Mais les hommes de Vladimir Petkovic n’ont même pas mené un quart d’heure, Chirivella lâchant une reprise sous la barre grâce à une inspiration de Kolo Muani sur un centre de Sébastien Corchia (75eme), alors que les Nantais évoluaient temporairement à onze contre dix entre le clap de fin de Hwang pour blessure et l’entrée du néo-Bordelais Mbaye Niang. Auteur d’une grosse performance après être sorti du banc, Corchia aurait même pu être le héros des visiteurs mais sa belle tentative sur coup-franc s’est écrasée sur la barre (87eme). Suffisant, toutefois, pour gâcher la fête du club au scapulaire. Au classement, le FCGB reste donc proche de la zone rouge et Nantes dans la première moitié de tableau.